Adıyaman'da parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kesilerek çıkarıldı.

Adıyaman'da parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı
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A. E. parmağına taktığı yüzük kısa bir süre sonra sıkıştığı için çıkarmak istedi. A. E. yaptığı bütün çabalara rağmen parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adıyaman'da parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı - Resim : 1

A. E., hastanenin acil servisinde doktorlar tarafından muayene edildikten sonra Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile beraber yapılan titiz çalışma sonucu parmağına sıkışan yüzüğü kesici cihaz kullanarak çıkarıldı.

Adıyaman'da parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı - Resim : 2

Yara almadan yüzükten kurtulan A.E., itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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