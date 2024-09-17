Pazarda bir devir kapandı

Antalya‘nın Konyaaltı ilçesindeki semt pazarlarında yüksek sesle satış yapma dönemi sona erdi. Vatandaşın aldığı ürünün gramını kontrol edebileceği terazi kuruldu. Pazar esnafı ve vatandaş düzenlemelerden memnun mu?

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‘’Domatese gel, sulu limon en tazesi burada...’’ pazarın ruhu olan esnafın yüksek sesle söylediği bu sözler tarih oluyor. Artık bağırarak satış yapmak yasak.

Kimi vatandaş bağırarak satış yapmanın yasaklanmasını olumlu bulurken kimisi de bunun bir pazar kültürünün yok olacağını düşünüyor.

Bağırarak satışın yasaklandığı pazarlarda, vatandaşlar aldığı ürünün gramını pazar yerlerine kurulan terazi ile kontrol edebilecek.

Pazar esnafı da, terazi uygulamasının müşteri memnuniyeti açısından doğru olduğu görüşünde.


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