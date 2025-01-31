Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu hizmete açıldı

Bakan Uraloğlu, Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak 2025 yılına birbiri ardına açılan yollarla çok güçlü bir giriş yaptıklarını söyledi.

Uraloğlu, ocak ayında 6'sı kara yollarında olmak üzere 7 projenin açılışını yaptıklarına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarlarının "milletin yeniden doğuşu ve şahlanışı" olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti: