Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu hizmete açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Edirne'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 50 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 70 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 277 kilometreye yükselttik" dedi.
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Bakan Uraloğlu, Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak 2025 yılına birbiri ardına açılan yollarla çok güçlü bir giriş yaptıklarını söyledi.
Uraloğlu, ocak ayında 6'sı kara yollarında olmak üzere 7 projenin açılışını yaptıklarına işaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarlarının "milletin yeniden doğuşu ve şahlanışı" olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
- Sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayiine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye hemen her konuda zafer niteliğinde başarılar kazandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yol medeniyettir, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir' sözleriyle çizdiği vizyonun ışığında 80 yılda yapılan yatırımlarım katbekat fazlasını 23 sene içerisinde yaptık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 23 yıla sığdırdık. Bölünmüş yol ağımız 23 yıl önce 6 bin 101 kilometre uzunluğunda ve sadece 6 ilimizi birbirine bağlıyordu. Bugün bölünmüş yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık ve 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Yıllar itibariyle kara yollarımızda seyreden araç sayısı artarken, bölünmüş yollarımızdaki hızımızı iki katından fazla yükselttik, seyahat süresini yarı yarıya azalttık. Bugün araç sayımız 8,5 milyondan 31 milyona ulaşmasına rağmen seyahat hızımız ortalama 40 kilometreden 90 kilometreye çıkmış durumda. Son 23 yılda ülkemizdeki toplam köprü uzunluğunu 797 kilometreye, tünel uzunluğumuzu ise yaklaşık 15 kat artırarak 789 kilometreye çıkardık.Yani dile kolay toplamda 1586 kilometre uzunluğunda köprü ve tünel ağımız var ve bu mesafe Edirne’den Muş’a, batıya doğru Türkiye sınırından neredeyse Prag şehrine ulaşıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı