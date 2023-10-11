Pençe Harekatı Şehidine Son Veda

Pençe Harekatı bölgesinde, PKK'lıların döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Çakmak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı operasyonunda görev almıştı. Teröristlerin döşediği bombanın infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehidin naaşı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine uğurlandı. Ebu Zer Camisi'nde tören yapıldı.



Çok sayıda kişi törene katıldı. Çakmak'ın naaşı, Reyhanlı Hacı İnayet Mursaloğlu Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte ebediyete uğurlandı.



