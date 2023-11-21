Pençe-Kilit Operasyonu Şehidine Veda

Kahraman asker bu görüntülerle ebediyete uğurlandı.



Piyade Üsteğmen Abdullah Köse, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lıların saldırısında şehit oldu.



Şehit Abdullah Köse için Ankara'da öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarıldı. Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.



Şehidin naaşı Bağlum Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



