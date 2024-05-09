Pencereden düşen 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Acı olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı. Üçüncü kattaki pencereden düşen 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Olay, Girne Mahallesi 2208 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Binanın üçüncü katındaki evde kızıyla yaşayan Ayşe Demir pencereden zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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