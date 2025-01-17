PKK/DEM'li belediye 50 şoförü işten attı

PKK/DEM Parti’nin yönettiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 50 şoförü işten attı.

Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada karne alan çocukların, babası işsiz kaldığı için sevinemediğini anlattı.

Ercan Kahraman, "Büyükşehir belediyesinde 50 şoför attılar. Hepsi emeğiyle çalışan insanlardı. Çoluk çocuk demeden herkesin rızkıyla oynuyorlar. Toplam işten atılan işçi sayısı 832 oldu, bugün karne günü, çocuklar eve geliyor ama boynu bükük, çünkü babaları işsiz kalmış. Onlar gibi düşünmeyen insanların hepsinin işine son verdiler." dedi.

Öte yandan DEM Partili belediyelerin işten attığı emekçilerin işlerine dönmek için başlattığı eylem de iki yüz dördöncü gününde sürüyor.

İşten çıkarılan şoförler de nöbet çadırına gelerek eyleme başladı. DEM’li belediyenin kendilerini neden işten attığını anlattılar.