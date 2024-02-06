PÖH’lerimiz Dünya üçüncüsü

Türk Özel Harekat Polisi dünya üçüncüsü olarak tarihe geçti.



Polis teşkilatlarının yarıştığı SWAT Challenge 2024 Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlendi. Başkent Dubai’de yapılan yarışmaya 48 ülkeden 87 takım katıldı. Türkiye’yi Özel Harekat Polisleri temsil etti.



SWAT Challeng, 'Taktik Yarışma, Saldırı Yarışması, Memur Kurtarma, Yüksek Kule Yarışması ve Engelli Parkur' olmak üzere beş ana kategoride yapıldı. Takımlar parkurları tamamlamak için kıyasıya yarıştı.



SWAT Challenge 2024'te adeta PÖH rüzgarı esti. Türk takım “Memur Kurtarma” parkurunu, 1 dakika 10 saniyede bitirdi. Onlarca takıma fark atmayı başardı.



A Takımımız yarışma boyunca yerli ve milli üretim CANİK’in özel geliştirdiği SFx RIVAL-S tabancasını kullandı. Keskin nişancılarımızın performansı göz doldurdu.



Yarışmanın üçüncü gününde podyuma çıkan ülkeler belli oldu. İlk iki sırayı Kazakistan Sunkar ve Sarder takımları aldı. Ülkemiz ise Türk Özel Harekat - A Takımı ile dünyanın en iyileri sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti.