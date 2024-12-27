Polis maaşı ne kadar olacak? 2025 polis maaşı belli oldu!

Polis maaşının ne kadar olacağı araştırılıyor. Polislerin 2025 yılında alacağı en düşük ücret merak ediliyordu. Asgari ücretin belli olmasıyla beraber memur maaşlarına yapılacak zam da yavaş yavaş netlik kazanıyor. İşte en düşük polis maaşı...

Sude İnak Sude İnak
Polis maaşı ne kadar olacak? 2025 polis maaşı belli oldu!
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Polislerin 2025 Ocak itibariyle alacakları maaş sık sık araştırılıyor. Bu sene itibarıyla mesleğe yeni başlayacak birçok polis, en düşük polis maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. 2024 yılının son 6 aylık enflasyon verileri göz önünde bulundurularak polislerin alacağı maaş hesaplandı. En düşük polis maaşı ne kadar olacak? İşte 2025 polis maaşı!

POLİS MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren ve hükümetle pazarlık yapılarak alınan zam 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, diğer 6 ayı için de yüzde 5 olmuştu. Başka bir deyişle memur ve memur emeklileri eğer enflasyon farkı oluşmazsa 2025 yılında kümülatif olarak yüzde 11.3 zamma razı gelmişti.

Bu doğrultuda 8/1 polis maaşının ocak ayında 52.816 TL’den 58.308,9’ya çıkması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

2024 yılı temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında gerçekleşen enflasyon oranları toplandığında %14,57'lik bir oran ortaya çıkıyor. TCMB tarafından aralık ayı enflasyon oranı için yapılan tahmin ise 1,72 olarak güncellendi. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda 2024'ün son 6 aylık enflasyon oranı %16,29 olacağı tahmin ediliyor.

2024'ün ikinci altı aylık dönemi için %10 zam alan memurların yıl sonu zammı için alacağı enflasyon farkı %6,29 oluyor. Bu rakamın üzerine 2025'in ilk 6 ayı için yapılan toplu sözleşme anlaşması gereği %6'lık oranda eklendiği zaman, memurların 2025 Ocak ayı itibariyle alacakları zam oranı net olarak %12,29 oluyor.

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