Polisten öğrencilere anlamlı 19 Mayıs gösterisi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü gençlerle bir araya geldi.

Beydanur Sanduvaç Beydanur Sanduvaç
Polisten öğrencilere anlamlı 19 Mayıs gösterisi
Yayınlanma: Güncellenme:

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Haydi Gençler Pikniğe" projesiyle kutladı.

Proje kapsamında Hınıs ilçesinde eğitim gören 35 lise öğrencisi ile Teke Deresi Göleti Sosyal Tesisleri’nde piknik organizasyonu yapıldı.

Yapılan etkinlikle gençlerin ülkemizin birlik ve beraberliğinin önemi hakkında bilinçlenmeleri sağlanırken, polis/öğrenci ilişkilerinin daha samimi ortama taşınması amaçlandı. Organizasyonda sabah kahvaltı ve öğleden sonra mangal etkinliği yapıldı, akabinde çeşitli etkinlikler yapılarak bayram coşkusu doyasıya yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

emniyet müdürlüğü
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
ABD-Yunan tatbikatı Türkiye sınırında
İsrail ordusundan diplomatik heyete ateş
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza
25 İlde suç çetelerine darbe
Türk dünyası Kıbrıs Türkleri'ne omuz vermelidir
Silahlar teslim edilince süreç başlayacak
Türkiye'nin yatırım pozisyonu martta 270 milyar dolar açık verdi
DEAŞ’a dev darbe!
Çok Okunanlar
İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı
Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat!
3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı
Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat!
Altın fiyatı düştü, uzmanlar uyardı: Fırsat zamanı mı? Altın fiyatı düştü, uzmanlar uyardı: Fırsat zamanı mı?