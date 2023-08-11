Pompalı tüfekle kendisini uyaran polisi öldürdü! O zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Osmaniye'de evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş eden zanlı, izinde olan polis tarafından uyarılmıştı. Kendisini uyardığı için polisle tartışan zanlı, polis memurunu vurarak öldürmüştü. O zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan olayın ardından polis ekiplerince evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.K'nın ikametinde yapılan aramada olayda kullandığı pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu (40), dün yıllık iznini geçirdiği Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde, komşu balkondan havaya tüfekle ateş eden kişiyle tartışmış, yaşanan tartışmada şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Uğurlu, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edileceği sırada yaşamını yitirmişti.