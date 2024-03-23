Prim eksiği olanlara erken emeklilik müjdesi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim eksiği olan vatandaşlara yönelik erken emeklilik imkanı sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu hamle, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında emeklilik şartlarını tamamlayamayan milyonlarca kişi için yeni bir umut kaynağı olabilir.

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olan yaklaşık 3 milyon kişi için emeklilik şartlarında önemli bir değişiklik yapılması planlanıyor. Bu değişiklikle, kuaför, berber, mahalle bakkalı ve ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın emeklilik için gereken prim gün sayısı 9000'den 7200'e düşürülecek.

Yeni düzenleme, BAĞ-KUR sigortalılarının emeklilik yollarını önemli ölçüde kolaylaştıracak. Daha önce 9000 prim günü gereken emeklilik şartı, belirli meslek grupları için 7200 güne indirilerek, birçok küçük esnafın erken emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürecek. Bu değişiklik, sadece küçük esnafı değil, 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olmuş bağımsız çalışan avukatlar gibi diğer meslek gruplarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor.

8 Eylül 1999 öncesi BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya başlayan erkek sigortalılar, 7200 prim gününü tamamlamışlarsa, emeklilik haklarına kavuşabilecekler.

Daha az prim günü olanlar ise, 7200 günü tamamladıklarında emekli olabilecekler. Ayrıca, son 3,5 yıl içinde BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçiş yapmış ve 7200 günü tamamlamış kişiler de bu düzenlemeden yararlanabilecek.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin olarak, yeni düzenlemenin bütçe disiplini doğrultusunda gerçekleştirileceğini ve BAĞ-KUR'lu sigortalılara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacağını belirtti.