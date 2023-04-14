Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.

Kaynak: resmigazete.gov.tr