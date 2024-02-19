“Redkitler” suç örgütüne operasyon 22 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'si tutuklandı.

“Redkitler” suç örgütüne operasyon 22 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler'de faaliyet gösteren ve "Redkitler" olarak ifade edilen suç örgütü üyelerinin, aralarında çıkar çatışması bulunan ve "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla sürekli silahlı çatışmaya girdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 şüphelinden biri rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, 30 şüphelinden ikisi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 28 şüpheliden 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

"Redkitler" olarak ifade edilen suç örgütü üyelerinin, aralarında çıkar çatışması bulunan ve "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla sürekli silahlı çatışmaya girdiği belirlenmişti.

"Redkitler" suç örgütünün elebaşı F.D'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmeye çalıştığı, bunun için örgüt üyelerince Genç Fenerbahçeliler tribün lideri C.G'ye Bağcılar'da Ağustos 2023'te silahlı saldırı düzenlendiği, ocakta da Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri İ.G'ye yönelik silahlı saldırıda Ş.K'nin yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

Suç örgütünün toplam 22 eylem ile 54 ruhsatsız silah bulundurma suçunu işlediğinin belirlendiği soruşturmada, 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Savcılığın talimatı üzerine Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerindeki birçok adrese polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 31 zanlı yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunanlar
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
Öne Çıkanlar Konut satışlarındaki düşüş kira fiyatlarını düşürür mü?│Akşam Raporu - H. Akdoğan, G. Özlü #canlı Konut satışlarındaki düşüş kira fiyatlarını düşürür mü?│Akşam Raporu - H. Akdoğan, G. Özlü #canlı Diyanet'ten Feyza Altun için suç duyurusu! Diyanet'ten Feyza Altun için suç duyurusu!