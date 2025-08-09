Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık 4 bin 400 kişiyi işe alacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek.

Başvurular, 9-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Adaylar, başvuracakları pozisyona göre gerekli belgeler ve başvuru şartlarına Resmi Gazete’de yayımlanan ilan üzerinden ulaşabilecek.

