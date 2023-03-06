Rize'de fırtına çatıları uçurdu

Rize'de etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaç dalları kırıldı. Çatıların yola düşmesi sonucu bazı yollarda ulaşım aksadı.

Rize'de fırtına çatıları uçurdu

Rize'de sabah saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçların dalları koptu.

Kentte, sabah saatlerinde itibaren fırtına etkili oldu.

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Rize'de fırtına ağaç dallarının kırılmasına sebep oldu.

Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü, ağaçların dalları koptu.

Binalardan uçuşan yapı malzemeleri ise çevreye saçıldı. Park halindeki araçların üzerine düşen çatı parçalarının yanı sıra sürüklenen dallar, Güneysu-Rize Otoyolu'nu kısmen trafiğe kapattı.

rizede-firtina-oldu-catilar-uctu
Rize'de fırtına sebebiyle çatılar uçtu.

Kara yolları ile belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden trafiğe açıldı. 

Kaynak: DHA

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