Dere kenarında eşyaları bulunmuştu! Rize'de kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı

İlçeye bağlı Ilıca köyünde bugün annesi ve ablasıyla birlikte ot toplamak için dere kenarına giden Hatice Tekin kayboldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri, Tekin'in kaybolduğu alanı incelemeye aldı.

Tekin'in, dün İstanbul'dan Rize'nin İkizdere ilçesine geldiği belirtildi.

KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İlçeye bağlı Ilıca köyünde dün annesi ve ablasıyla ot toplamak için dere kenarına gittikten sonra kaybolan 44 yaşındaki Hatice Tekin için arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Jandarma, AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ve yakınlarınca aranan Tekin'in cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulundu.

Tekin’in ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.