Rize’de şiddetli yağış sonrası Ayder yolunda heyelan! Tünelde mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Ayder Yaylası yolunda meydana gelen heyelan, hayatı olumsuz etkiledi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışların ardından Ayder Yaylası yolu üzerinde devam eden yol çalışmasında heyelan meydana geldi. Yolun bir kısmı çökerken, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli inşaatında çalışan işçiler bölgede mahsur kaldı.

İşçilerin yardım talebi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinelerinin yoğun çabaları sonucu mahsur kalan işçiler güvenli alana çıkarıldı.

Yetkililer, bölgede etkili olan yağışların yeni heyelan riskine yol açabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.