Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu! 5 milyon 556 bin 500 TL hasar meydana geldi

Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle köy ve mahalle yollarında ulaşım kapanırken, Güneysu ilçesinde karayolu çöktü. Kentte meydana gelen sel ve heyelan sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı.

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5 MİLYON 556 BİN 500 TL HASAR MEYDANA GELDİ

Yapılan hasar tespit çalışmalarında Çayeli ilçesinde konut, iş yeri ve araçlarda toplamda 5 milyon 556 bin 500 TL hasar meydana gelirken 148 çay üreticine ait 92,4 dekar çay bahçesi ve 8 adet arı kovanında hasar meydana geldi. Yol açma ve temizleme çalışmaları ise İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve Çayeli Belediyesi tarafından 110 iş makinesi, 18 araç ve 210 personel tarafından sürdürülüyor.