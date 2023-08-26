Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu! 5 milyon 556 bin 500 TL hasar meydana geldi

Rize'de etkili olan yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Meydana gelen heyelanlarda maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı.

Rize’de şiddetli yağışların bilançosu belli oldu! 5 milyon 556 bin 500 TL hasar meydana geldi
Son Güncelleme:

Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle köy ve mahalle yollarında ulaşım kapanırken, Güneysu ilçesinde karayolu çöktü. Kentte meydana gelen sel ve heyelan sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı.

RİZE’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN BİLANÇOSU BELLİ OLDU!

5 MİLYON 556 BİN 500 TL HASAR MEYDANA GELDİ

Yapılan hasar tespit çalışmalarında Çayeli ilçesinde konut, iş yeri ve araçlarda toplamda 5 milyon 556 bin 500 TL hasar meydana gelirken 148 çay üreticine ait 92,4 dekar çay bahçesi ve 8 adet arı kovanında hasar meydana geldi. Yol açma ve temizleme çalışmaları ise İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve Çayeli Belediyesi tarafından 110 iş makinesi, 18 araç ve 210 personel tarafından sürdürülüyor.

SON DAKİKA! İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktıSON DAKİKA! İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktıYurt
# rize # şiddetli yağış # bilanço
Çok Okunanlar
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Ezandan etkilendi Müslüman oldu! Yeni adı İpek!
Ezandan etkilendi Müslüman oldu! Yeni adı İpek!
Öne Çıkanlar "Rusya'ya Psikolojik Harekat" | "Olayın Arkasında Batı İstihbaratı Var!" "Rusya'ya Psikolojik Harekat" | "Olayın Arkasında Batı İstihbaratı Var!" Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı