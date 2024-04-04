Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı!

Rize'de silah imalatı ve ihracatı yapma iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Rize'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı!
Editör: Metehan Gül

Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Boğazköy köyünde şüpheli şahısların ev ve adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 83 tabanca fişeği, 593 gram sentetik uyuşturucu, 1,106 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 esrar öğütme aparatı ile 49 beslenmesi ve yakalanması yasak kuş ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, birinin işlemleri devam ediyor. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# silah kaçakçılığı # gözaltı
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