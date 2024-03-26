Ruhsatsız madende 1 işçi hayatını kaybetti!

Üzücü olay Zonguldak Kilimli'de meydana geldi. Ruhsatsız çalıştırılan madende 1 işçi hayatını kaybetti.

Ruhsatsız madende 1 işçi hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen
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Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında yaşanan iş kazasında 49 yaşındaki Muhammet Korkut hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana geldi.


Madende işçi olarak çalışan 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi vagon ile vinç arasında sıkıştı. Arkadaşlarının ilk müdahalesi ile yer üstüne çıkartılan Korkut, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Madenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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