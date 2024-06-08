Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış Yozgat’ın Yerköy ilçesinde etkili oldu. Birçok cadde ve sokak su altında kalırken, araçlar suya gömüldü, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Sağanak yağış hayatı felç etti
Editör: Yağmur Biçen
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Yozgat’ta yağışlı hava hayatı felç etti.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, çok sayıda iş yerine su doldu.

Özellikle Hükümet Caddesi'nde araçlar sular içerisinde ilerlemekte zorlandı. Yerköy Belediyesi ekipleri sağanak sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda tahliye çalışması başlattı.


Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise her yağış sonrası yolların göle döndüğünü söyleyerek mağdur olduklarını belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# sağanak yağış # yağmur
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