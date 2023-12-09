Sağlık Çalışanları 'Gazze' için yürüdü

Mersin'deki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları, İsrail'in Flistinlilere yönelik katliamına karşı 'sessiz yürüyüş' düzenledi.

Sağlık Çalışanları 'Gazze' için yürüdü
Son Güncelleme:

Akdeniz ilçesindeki Atatürk Caddesi önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Özgür Çocuk Parkı'na kadar yürüdü.

Grup adına burada basın açıklamasını okuyan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Melih Hilmi Tekin, İsrail'in Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde katliam yaptığını söyledi.
Gazze'de insan hakları ve hukuk kurallarının açıkça ihlal edildiğini belirten Tekin, "Gazze'de binlerce sivil, çocuk ve kadın acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerin sunumu engellenerek, kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur." diye konuştu.

Sağlık Çalışanları 'Gazze' için yürüdü - Resim : 1

'Hekimler Olarak Zulme Karşı Duracağız'

Tekin, Gazze'de yaşananlara karşı hekimlik mesleğine yakışır bir duruş sergilemeye kararlı olduklarını dile getirdi.
Dünyada tüm vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırdıklarına dikkati çeken Tekin, "Tüm meslektaşlarımızı, yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye çağırıyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle hekimler olarak zulme karşı duranlar olacağız." dedi.

Yürüyüşe ailesiyle katılan 9 yaşındaki Ebrar Sena Balat da "Oradaki çocuklar ölüyorken ben nasıl mutlu olabilirim ki. Oradaki çocuklar ölüyor lütfen yardım edelim." şeklinde konuştu.

İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen tepki yürüyüşüne tıp fakültesi öğrencileri ve vatandaşlar da katılım sağladı.

# filistin # israil # Mersin # yürüyüş
Çok Okunanlar
İstanbul-Bursa Arası Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?
İstanbul-Bursa Arası Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?
Yumurtadaki Büyük Tehlike!
Yumurtadaki Büyük Tehlike!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İSKİ Açıkladı!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İSKİ Açıkladı!
Osmanlıların Neden Kilo Almadığı Belli!
Osmanlıların Neden Kilo Almadığı Belli!
Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Son Depremler...
Öne Çıkanlar Türkiye kandırıldı! Yunanistan'a Türkiye ile görüşme talimatını kim verdi -Tevfik Kadan Türkiye kandırıldı! Yunanistan'a Türkiye ile görüşme talimatını kim verdi -Tevfik Kadan İskoçlar Çetesi Kimdir? İskoçlar Çetesi Kimdir?