Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk öldü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yayınlanma:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yeni Mahalle'de acı bir olay meydana geldi.
Boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuğu görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Eslem Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
12 yaşındaki çocuk, hastanedeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hastanede bekleyen çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı