Sahte noter mühürlerine son: Tapu işlemlerinde yeni dönem

Yeni sistemle birlikte, tapu ve arsa işlemlerinde alıcı ve satıcı tarafından düzenlenen belgeler karekod ile doğrulanabilecek. Böylece, sahte noter mühürlerinin kullanıldığı dolandırıcılık vakalarının önüne geçilecek.

Karekod uygulaması, sadece tapu işlemlerinde değil, noterlikte düzenlenen tüm resmi belgelerde sahteciliğin tespit edilmesine olanak sağlayacak. Bu yenilik, hem vatandaşların hem de kurumların güvenliğini büyük ölçüde artıracak.