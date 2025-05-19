Sahte noter mühürlerine son: Tapu işlemlerinde yeni dönem

Adalet Bakanlığı, sahte noter mühürleriyle gerçekleştirilen arsa ve daire dolandırıcılıklarını önlemek için yeni bir adım attı. 4 Temmuz 2023 tarihinden itibaren, taşınmaz devir işlemlerinde karekod uygulaması zorunlu hale gelecek.

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Sahte noter mühürlerine son: Tapu işlemlerinde yeni dönem
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Yeni sistemle birlikte, tapu ve arsa işlemlerinde alıcı ve satıcı tarafından düzenlenen belgeler karekod ile doğrulanabilecek. Böylece, sahte noter mühürlerinin kullanıldığı dolandırıcılık vakalarının önüne geçilecek.

Karekod uygulaması, sadece tapu işlemlerinde değil, noterlikte düzenlenen tüm resmi belgelerde sahteciliğin tespit edilmesine olanak sağlayacak. Bu yenilik, hem vatandaşların hem de kurumların güvenliğini büyük ölçüde artıracak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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