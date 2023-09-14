Sahte plaka çetesine operasyon! 12 milyon lira vurgun yapmışlar

Okulların açılmasıyla birlikte denetimler hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerine yönelik fahiş fiyat incelemesi sırasında sahte plaka çetesi tespit etti.

Servis taşımacılığı için sahte servis plakası üreten ve resmi görünümlü internet sitesinden plakaları satışa sunduğu belirlenen 19 çete üyesi gözaltına alındı.

MİLYONLARCA LİRA VURGUN YAPMIŞLAR

İstanbul, Adana, Kayseri, Yozgat, Rize, Kastamonu, Sivas ve Antalya´da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda,çetenin 37 sahte plaka ile 12 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi.

Yakalanan 3 şüphelinin benzer suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.