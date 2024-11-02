Sakarya'da 4 çocuğa "cinsel istismarda" bulunan şüpheli tutuklandı
Sakarya'da 4 kız çocuğuna "cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
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İddiaya göre, bir kız çocuğu, marangoz H.A'nın (63) bir süre önce ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle kendisini atölyeye götürerek tacizde bulunduğunu anne ve babasına söylemesi üzerine aile savcılığa başvurdu.
3 kız daha ifade verdi
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında mağdur çocuk, pedagoglar eşliğindeki ifadesinde başka kız çocuklarının da ismini verdi.
3 kız çocuğunun daha ifade vermesinin ardından şüpheli H.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.