Sakarya'da 4 çocuğa "cinsel istismarda" bulunan şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 4 kız çocuğuna "cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Sakarya'da 4 çocuğa "cinsel istismarda" bulunan şüpheli tutuklandı
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İddiaya göre, bir kız çocuğu, marangoz H.A'nın (63) bir süre önce ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle kendisini atölyeye götürerek tacizde bulunduğunu anne ve babasına söylemesi üzerine aile savcılığa başvurdu.

3 kız daha ifade verdi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında mağdur çocuk, pedagoglar eşliğindeki ifadesinde başka kız çocuklarının da ismini verdi.

3 kız çocuğunun daha ifade vermesinin ardından şüpheli H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

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