Sakarya'da Denizin Rengi Değişti

Sakarya'da etkili olan sağanak, nehrin debisini yükseltti.; atıklar denize sürüklendi. Denizin rengi kahverengiye bürünürken, sahil şeridinde kirlilik oluştu.

Sakarya'da Denizin Rengi Değişti

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde, sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü.

Yüksek noktalardaki atık, dal ve kaya parçaları, debisi yükselen Sakarya Nehri ile denize sürüklendi.

Sahil şeridinde toplanan çok sayıda plastik şişe, kaya, ağaç ve odun parçaları ve çeşitli atıklar plajda kirlilik oluşturdu.

Sakarya Nehri ile Karadeniz'in birleştiği bölgede, denizin rengi de gelen çamurlu suyun etkisiyle kahverengi bir görünüm aldı.

Temizlik çalışmasının başlatıldığı kıyıdaki kirlilik ve suyun rengi, havadan görüntülendi.

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