Sakarya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, D-100 kara yolu Kızılcıkorman Mahallesi mevkisi Akyazı istikametinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle, otomobille cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil şarampole yuvarlandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.