Sakarya'da feci kaza: 3’ü çocuk çok sayıda yaralı var

Kaza, sabah saatlerinde Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Özkan Ö. (42) idaresindeki 54 HC 008 plakalı hafif ticari araç ile Musa Kazım A. (87) yönetimindeki 34 DH 2982 plakalı otomobil çarpıştı. 2 sürücü ile araçlardaki Hanife Ç. (58), Şaziye A. (87), Kübra Ö. (38), Hena Aksa Ö. (8), Hiba Aksa Ö. (13), Muhammed Kudüs Ö. (5), ve Sevdanur C. (32), yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.