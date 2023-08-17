Sakarya'da üretim nasıl artar?

Sakarya ilindeki ovalar yurdun en verimli tarım alanları arasında yer alıyor. Ancak üreticilerin sorunları dağ kadar.

Bölünmüş araziler üretimde çiftçiyi zora sokuyor. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç kentin tarımına yönelik açıklamalarda bulundu.

Üretimde parçalanmış arazi ve su sorunun bir an önce giderilmesi gerekiyor.

Çiftçinin arazi ve iklim şartlarına göre üretim yapması da büyük önem taşıyor.