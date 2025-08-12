Samandağ'da gerginlik sonrası huzur hakim oldu! Halk birlik mesajı verdi

Hatay Samandağ'dan kardeşlik mesajları yükseldi. Vatandaş ne kavgaya ne de kışkırtma girişimlerine alet oldu.

Samandağ'a çalışmaya giden işçilerle ilçe halkı arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin yerini sükûnet aldı. Olayların yaşandığı bölgede esnaf olan Sevim Kara, ekiplerin devriye gezdiğini söyledi.

Samandağ Yeni Mahalle Muhtarı Behçet Deniz, halkın hoşgörülü olduğunu, benzer tartışmalara izin vermeyeceklerini belirtti.

Vatan Partisi heyeti Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve Samandağ belediye başkan yardımcısı Hasan Fehmi Görür'ü ziyaret etti. Konu hakkında fikir alışverişi yapıldı. İtidal çağrısı yapıldı, birlik mesajları verildi.

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, ilçede tatsız olayların yaşanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.