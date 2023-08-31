Samsun'da dev uyuşturucu operasyonu

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 bin 852 ecza ele geçirildi.

Samsun'da dev uyuşturucu operasyonu
Samsun'da dev uyuşturucu operasyonu
Editör: Süleyman Daban
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri emniyetten salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde iki kişiyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin ikameti ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 3 bin 852 sentetik ecza ele geçirdi.

Samsun'da dev uyuşturucu operasyonu

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK SUÇU

Şüphelilerden biri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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