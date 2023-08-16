Samsun'da trafik kazası! İki kişi yaralandı

Samsun'da trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da trafik kazası! İki kişi yaralandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çarşamba Caddesi Hükümet Konağı kavşağında, Ziya Batar idaresindeki SWA ZZ 61 yabancı plakalı cip, kavşaktan dönmeye çalışan Sebahattin Torun'un kullandığı 55 ANK 29 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yabancı plakalı araç, yol kenarındaki evin bahçesindeki ağaca çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Ziya Batar ile Zübeyde Batar yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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