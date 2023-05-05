Şanlıurfa'da acı olay: Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, serinlemek için yağmur sularının oluşturduğu gölete giren Hakan Aykol, boğuldu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da acı olay: Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu
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Olay, öğleden sonra ilçe merkezinin Suriye sınırına yakın bir noktada meydana geldi. Dokuz yaşındaki Hakan Aykol, iddiaya göre arkadaşları ile birlikte yağmur sularının oluşturduğu gölete girdi. Serinlemek için suya giren çocuk, bir süre sonra çırpınarak batmaya başladı. Arkadaşlarının durumu bildirmesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğun sudan cansız bedenini çıkardı. Bu sırada olayı duyarak bölgeye gelen yakınları da küçük çocuğun ölüm haberi ile gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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