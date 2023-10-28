Şanlıurfa'da Bir Esnaf Tartıştığı Zabıta Memurunu Bıçakla Yaraladı

Komiser Şakir Caddesi üzerinde esnafa bayrak dağıtan zabıta ekipleriyle esnaf arasında tartışma yaşandı. Bu sırada bir esnaf tarafından bıçakla yaralanan zabıta memuru Hasan Yunusoğlu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri zanlı M.B'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İlçe genelinde bayrak dağıtımı yapan personelimiz, kardeşimiz Hasan Yunusoğlu, ay yıldızlı bayrağımıza yapılan saygısızlığa karşılık verince maalesef saldırıya uğrayıp bıçaklandı. Ameliyata alınan kardeşimiz için dualarınızı bekliyoruz. Her şeye ve herkese rağmen 'Yer Gök Kırmızı' olacak."

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada da Vali Hasan Şıldak'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile yaralanan zabıta personelini tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

Vali Şıldak, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, yaralı zabıta personelinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın bütün yönleriyle kapsamlı biçimde sürdürüldüğü kaydedildi.