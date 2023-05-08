Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobillerin şoförleri hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Nahit Dağdelen idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde karşı yönden gelen Mahmut Keskin yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüleri Mahmut Keskin ve Nahit Dağdelen ile yolcu olarak bulunan Oruç ve Umut Dağdelen yaralandı.

Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Keskin ile Oruç Dağdelen, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

2 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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