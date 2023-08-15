Şanlıurfa'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da korkunç bir kaza yaşandı. Ş.K.'nin kullandığı otomobil şarampole devrildi. Otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da bir otomobil şarampole devrildi. Otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Ş.K'nin kullandığı otomobil, Evren sanayi çevre yolunun Ataşehir mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatın kaybetti.
Yapılan incelemenin ardından Ş.K'nin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı