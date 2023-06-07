Şanlıurfa'da korkunç kaza: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da korkunç kaza: Yaralılar var
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Nesih Uğraş'ın kullandığı otomobil, Siverek - Karacadağ kara yolunun 10'ncu kilometresinde Hacı Düşem idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Mustafa, Maide, Öznur, Rındi ve Muhammed Hanifi Uğraş yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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