Şanlıurfa'da korkunç kaza: Yaralılar var

Nesih Uğraş'ın kullandığı otomobil, Siverek - Karacadağ kara yolunun 10'ncu kilometresinde Hacı Düşem idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Mustafa, Maide, Öznur, Rındi ve Muhammed Hanifi Uğraş yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.