Sarıyer'de yol çökmüştü! Çalışmalar 4. gününde sürüyor

Sarıyer Maslak’ta istinat duvarının çökmesiyle oluşan dev çukur trafiği felç etti. Onarım ve altyapı çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sarıyer'de yol çökmüştü! Çalışmalar 4. gününde sürüyor
Yayınlanma:

İstanbul’un iş ve trafik yoğunluğu yüksek bölgelerinden Sarıyer Maslak, geçtiğimiz günlerde yaşanan yol çökmesiyle gündeme geldi. 3 Mayıs saat 02.44’te, Eski Büyükdere Caddesi üzerinde bir inşaat alanına ait istinat duvarının yıkılması, cadde üzerinde iki şeridin çökmesine yol açtı.

Çöken yol, uyarı levhaları yerleştirilerek trafiğe tamamen kapatıldı. Bu durum bölge trafiğinde büyük yoğunluğa neden olurken, çevre sakinleri işe ve okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yol, bariyerlerle yaya geçişine açılırken, araç trafiği alternatif güzergahlara yönlendirildi.

ÇUKUR KAPATILDI, BORULARDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Oluşan çukur, harç ve toprakla doldurularak kapatıldı, ancak altyapı hasarının tamiri henüz tamamlanmadı. İSKİ ekipleri, çökmeyle birlikte tıkanan boruların açılması için çukur kazarak müdahale etmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, park halindeki bir aracın inşaat alanına düştüğü ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, zarar gören doğal gaz hattında akışın normale döndüğü, temiz su hattındaki arızanın giderildiği kaydedilmişti.

Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Altın fiyatlarında son durum: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

sarıyer
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Gazze'de can kaybı 52 bini aştı
Borç birikti, yer belli değil
47 ilde dev FETÖ operasyonu
Terörsüz Türkiye için mutabakat sağlandı
Altındağ Belediyesi işçilerine destek
Önder'in Perinçek'i ziyaretindeki ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji 40 ili uyardı
Hekimlere habersiz hasta ataması
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!" İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!"
Mevduat faizlerinde yeni zirve! Mevduat faizlerinde yeni zirve!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıtta indirim yağmuru! Akaryakıtta indirim yağmuru!
ŞOK Market indirimleri duyurdu: Ne alırsan 75 TL ŞOK Market indirimleri duyurdu: Ne alırsan 75 TL