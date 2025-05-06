Sarıyer'de yol çökmüştü! Çalışmalar 4. gününde sürüyor

İstanbul’un iş ve trafik yoğunluğu yüksek bölgelerinden Sarıyer Maslak, geçtiğimiz günlerde yaşanan yol çökmesiyle gündeme geldi. 3 Mayıs saat 02.44’te, Eski Büyükdere Caddesi üzerinde bir inşaat alanına ait istinat duvarının yıkılması, cadde üzerinde iki şeridin çökmesine yol açtı.

Çöken yol, uyarı levhaları yerleştirilerek trafiğe tamamen kapatıldı. Bu durum bölge trafiğinde büyük yoğunluğa neden olurken, çevre sakinleri işe ve okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yol, bariyerlerle yaya geçişine açılırken, araç trafiği alternatif güzergahlara yönlendirildi.

ÇUKUR KAPATILDI, BORULARDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Oluşan çukur, harç ve toprakla doldurularak kapatıldı, ancak altyapı hasarının tamiri henüz tamamlanmadı. İSKİ ekipleri, çökmeyle birlikte tıkanan boruların açılması için çukur kazarak müdahale etmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, park halindeki bir aracın inşaat alanına düştüğü ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, zarar gören doğal gaz hattında akışın normale döndüğü, temiz su hattındaki arızanın giderildiği kaydedilmişti.