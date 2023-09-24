Satışını yaptığı aracın devrini yapmayan öğretmen dehşet saçtı

Kocaeli'de bir öğretmen, arabasını satıp 2 yıldır devrini yapmadığı şahsı, kafasına silahın kabzasıyla vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan şahıs hastaneye kaldırılırken, aile öğretmenden şikayetçi oldu.

OLAY KURS MERKEZİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, Derince’de bulunan kurs merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kursun yetkilisi ve öğretmen M.A., 2 yıl önce Kahramanmaraşlı depremzede M.A.'ya araç sattı. İddiaya göre kursun sahibi, aracını sattığı şahıslara 2 yıldır devrini gerçekleştirmedi. Öğretmen M.A., bugün M.A. ile yakınlarını kursa çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Kursa giden M.A.'yı odaya kilitleyen öğretmen, onu darp ederek silahla saldırdı. Silahın kabzasıyla başından yaralanan ve kanlar içinde kalan M.A. neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan M.A., hastaneye kaldırıldı. Zanlının iki yıldır sürekli depremzede aileyi oyaladığı, daha önce de makasla saldırdığı iddia edildi.