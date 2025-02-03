Savunma Sanayisi Ocak ayında ihracatta rekor kırdı: 383 milyon dolar!

Savunma ve havacılık sanayisi, 2025’in ilk ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık bir artış gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Savunma Sanayisi Ocak ayında ihracatta rekor kırdı: 383 milyon dolar!
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat hedeflerine güçlü bir şekilde başladıklarını belirtti.

Ocak ayında savunma ve havacılık sanayi ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 383 milyon 148 bin dolar olduğunu duyuran Görgün, şunları söyledi:

"Son iki yılda (Ocak 2023-2025) savunma ve havacılık sanayisi ihracatında yüzde 36'lık bir artış yaşandı. 281 milyon dolardan 383 milyon dolara yükselen ihracatımızla, dünyaya ihracat yapabilir hale geldik. Geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir başarıya imza attık. Bu başarımızı sürdürülebilir hale getirmek ve KOBİ’lerimizi de bu başarıya dahil etmek için uluslararası faaliyetlerimize devam edeceğiz. Hem büyük ölçekli firmalarımızı hem de küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi destekleyerek ihracat yapan şirket sayısını artırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayisindeki bu artışta ve ülkemizin kalkınmasında katkı sağlayan tüm sanayi firmalarımızı ve çalışanlarımızı içtenlikle tebrik ediyor, başarılarımızın ülkemize önemli kazanımlar getirmesini diliyorum."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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