Şehidin var Türkiye! 1 polis şehit oldu

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Kütük'ün cenazesi, defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi.

Polis memuru Ramazan Kütük yönetimindeki 63 A 0918 plakalı zırhlı araç, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Çevik Kuvvet yerleşkesinden çıkış yaparken kontrolden çıkarak devrildi.

Şehit Kütük, acil müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve doktorlarla görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür olayların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet diledi.

Emniyet teşkilatına ve şehidin ailesine de başsağlığı dileyen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

- Zırhlı araç giderken ani manevra, artık araçta teknik aksamında arıza mı vardı yoksa sert mi gidiyordu onu bilemiyorum, birimlerce incelenip karar verilecektir. Maalesef bir evladımızı, uzun yıllar teşkilatımızda görev yapmış, 10 yıl görev yapmış kardeşimiz trafik kazasında, görevi başında vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum.

CENAZE TÖRENİ

Şehit polis memuru Kütük'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi.

Cenazenin getirildiği sırada şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Buradaki törende, Kütük'ün öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edilerek, helallik alındı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, kendisini devletine, milletine, teşkilatına adayan Kütük'e Allah'tan rahmet diledi.

Vatanın şehitler sayesinde özgür ve bağımsız olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, şehidin mirasına sahip çıkılacağını ifade etti.

Vali Ayhan şu sözleri söyledi:

-Ramazan kardeşimize ve onun şahsında bütün şehitlerimize sonsuz rahmet diliyorum. Polis memuru kardeşimiz Ramazan'ın ve gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bizlere düşen görev, onların aziz hatırasını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliği için çalışmaya, onların vatan aşkıyla kurduğu hayalleri hep birlikte gerçekleştirmeye inşallah devam edeceğiz. Değerli kardeşimizin ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun.

Törene, Kütük'ün eşi Türkay, babası Kasım, annesi Saliha Kütük, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile askerler ve polisler katıldı.

Törenin ardından Kütük'ün naaşı, defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi.