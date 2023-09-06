Selden etkilenen vatandaşlar için yapılacak yardım açıklandı! Bakan Yerlikaya: ''Hane başına toplam 15 bin TL yadım ödemesi yapılacaktır''

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da sel ve su baskınlarından etkilenen yerlerin hasar tespitinin başladığını belirterek, “İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacaktır” dedi.

Selden etkilenen vatandaşlar için yapılacak yardım açıklandı! Bakan Yerlikaya: ''Hane başına toplam 15 bin TL yadım ödemesi yapılacaktır''
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul’da sel ve su baskınlarından etkilenen yerlerde hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.

SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLAR İÇİN YAPILACAK YARDIM AÇIKLANDI!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere hane başına AFAD’tan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplamda 15 bin TL yardım ödemesi yapılacağını belirterek, “İstanbul’da, Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlıklarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına, AFAD’tan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL, olmak üzere toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” ifadelerine yer verdi.

Selden etkilenen vatandaşlar için yapılacak yardım açıklandı! Bakan Yerlikaya: ''Hane başına toplam 15 bin TL yadım ödemesi yapılacaktır'' - Resim : 1

Selden etkilenen vatandaşlar için yapılacak yardım açıklandı! Bakan Yerlikaya: ''Hane başına toplam 15 bin TL yadım ödemesi yapılacaktır'' - Resim : 2

Selden etkilenen vatandaşlar için yapılacak yardım açıklandı! Bakan Yerlikaya: ''Hane başına toplam 15 bin TL yadım ödemesi yapılacaktır'' - Resim : 3

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# bakan # yardım # sel felaketi
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