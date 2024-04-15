Seyahat acentelerinin dikkatine! O şehirler için destek verilecek!

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a yapılacak turlara "Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı" kapsamında 3 milyon lira destek sağlanacak.

Seyahat acentelerinin dikkatine! O şehirler için destek verilecek!
Editör: Metehan Gül

KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TR82 Bölgesi'ndeki konaklama tesislerinde toplam geceleme sayısı ve turizm sektörü gelirlerinin artırılmasını amaçlayan program kapsamında seyahat acenteleri tarafından düzenlenecek konaklamalı turlar ile tren turizmi turlarının desteklenmesinin planlandığı bildirildi.

Destek bütçesi 3 milyon lira olan programdan acentelere, 2 gece konaklamalı paket için tur başına azami 20 bin lira, 3 gece konaklamalı paket için ise tur başına 36 bin lira mali destek sağlanacağı belirtildi.

"Turistik Tuz Ekspresi için kişi başına ise sağlanacak destek tutarı 750 lira olarak belirlenirken, Özel Karaelmas Ekspresi için ise kişi başına 250 lira destek sağlanacak. Özel Karaelmas Ekspresi ile entegre 1 gece konaklamalı yapılacak gezi paketleri için kişi başına verilecek destek tutarı 500 lira olacak. Söz konusu desteklerden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi'ne sahip seyahat acenteleri yararlanabilecekler. Turlar 15 Nisan-30 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenebilecek. Başvurular için son tarih 31 Ekim 2024, Perşembe Saat 23.59'dur. Bu tarih ve saatten sonra başvuru yapılamayacaktır.

Açıklamada, detaylı bilgiye "www.kuzka.gov.tr" kurumsal internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Seyahat acentelerinin dikkatine! O şehirler için destek verilecek! - Resim : 1

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sinop # kastamonu # Çankırı
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