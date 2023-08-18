Seyir halindeki kamyonunun lastikleri alev aldı!
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi yolunda seyir halindeki iş kamyonun lastikleri alev aldı.
Olay, Nebioğlu-Bartın Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.D. hakimiyetindeki iş kamyonu seyir halindeyken arka lastiklerinden aniden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
İTFAİYE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek alevleri kontrol altına aldı. Söndürülen yangın soğutma işlemiyle kontrol altına alındı.
Sürücü B.D. yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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