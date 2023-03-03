SGK'de EYT yoğunluğu başladı: E- Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.

EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.

5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

YOĞUNLUK BAŞLADI

EYT'nin gece saatlerinde Resmi Gazete'de çıkmasıyla beraber sabaha karşı birçok kişi Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerine akın etti.

EYT Resmi Gazete'de



• SGK'de yoğunluk başladı (E- Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır?)https://t.co/kcZDDOhyNP pic.twitter.com/5TnsRJYC9w — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 3, 2023

E- DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?