Sıcaklık ve iklim değişikliği etkileri sürüyor! Bal rekoltesinde büyük düşüş!

Erzincan’da bal sağım sezonu start aldı. Arıcılar, yıl boyunca bin bir emekle ürettikleri balın sağım işlemlerine, Ağustos ayı başında başlayıp Eylül’de sonlandırıyor.

Erzincan’da, aşırı sıcaklık ve mevsim değişiklerinden dolayı son 3 yılda rekolte kovan başına 12 kilogramdan 5 kilograma kadar düştü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bal üretimini olumsuz etkilediğini belirten arıcı Cemal Aykut, iklim değişikliği ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle rekoltede yüzde 100’den fazla bir düşüş beklendiğini kaydetti.

''ÇOK CİDDİ MANADA REKOLTE DÜŞÜŞÜ YAŞANIYOR!''

İklim değişikliği son 3 yılda bal üretim rekoltesindeki düşüşüne sebep oldu diyen Cemal Aykut, “Son 3 yılda çok ciddi manada rekolte düştüğü söz konusu. 2023 yılı içerisindeki hasatta kovan başına 5 kilogramda kalacağını öngörüyoruz. Kovan başı ortalama 12 kilogram bal elde edilirken artı ve eksi olarak tanımladığımızda bu yıl rekolte yüzde yüz düşüş olduğu söz konusu” dedi.



Aşırı sıcaklıkların olumsuz yanlarına dikkat çeken Aykut, "Bizler maalesef 3 yıldır küresel ısınmanın en büyük sıkıntısını sektör olarak yaşamaktayız. Çünkü bu sektör doğa ile temaslı bir sektör. Doğanın yüzde 75 katkısı bulunmaktadır. Arıcının, üreticinin, yetiştiricinin bu sektöre katkısı ise yüzde 25’tir. Özellikle bu sene üretimdeki en önemli düşüş sebeplerinden bir tanesi çok ani gelişen çok yüksek sıcaklıklar oldu. Bu bizim sektörü de olumsuz etkiledi. Bizim sektörde aşırı sıcaklıklar, gece ile gündüz arasında aşırı derecede makasın açılması maalesef üretime de olumsuz olarak yansımaktadır” diye konuştu.