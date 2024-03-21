Siirt'te tarım aracı devrildi! Biri ağır 2 kişi yaralı

Siirt'in Tillo ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Memduh B.'nin kullandığı tarım aracı, ilçenin Taşbalta köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Aracın kontrolden çıkması sonucu gerçekleşen kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı sonrası 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralananlar 112 Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yararlılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.