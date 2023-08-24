Silahla yaralanmasının ardından bakkala sığındı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.Olay saat 23.00 sıralarında Mahmudiye...

Silahla yaralanmasının ardından bakkala sığındı
Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.Olay saat 23.00 sıralarında Mahmudiye...
Editör: Süleyman Daban

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Elhalef (27), henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs ile tartıştı. Şahıs, Suriye uyruklu şahsa kurşun yağdırdı. Göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan şahıs, bakkala sığındı. Saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis şüpheliyi arıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Silahla yaralanma # Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi
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